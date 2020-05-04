YTB desteğiyle Fransa'da maske atölyesi kuruldu

AA

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, salgınla mücadele çerçevesinde başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" kapsamında, Strazburg'taki DİTİB Yunus Emre Camii Derneği ile ortak çalışma başlatıldı.

Buna göre, YTB'nin desteğiyle kurulan maske ve önlük atölyesinde, derneğin kadın kolları üyeleri maske ve önlük dikmeye başladı. Atölyede ilk etapta üretilmesi hedeflenen 2 bin maske ve 100 önlük, Türk vatandaşları, hastaneler, bakım evleri başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Bölgedeki ihtiyaca göre, üretim kapasitesinin artırılması planlanıyor.

- Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı

YTB'nin başlattığı programla, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Türk sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılarak salgından dolayı hijyen ve gıda malzemelerine ulaşamayan vatandaşların talepleri karşılanıyor.

Bu kapsamda ayrıca dernekler YTB desteğiyle bünyelerinde kurdukları atölyelerde maske ve önlük üretimi yapıyor. Hazırlanan maske ve önlükler ise bölgede bulunan huzur evleri ile hastanelere bağışlanıyor.

Salgın dolayısıyla yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarına moral vermek için ziyaretlerde bulunuluyor ve kendilerine çeşitli hediyeler de takdim ediliyor.