YTB'den yurt dışındaki vatandaşlar için iki yeni burs programı

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB),yurt dışında yaşayan Türk çocukları için Türkçe öğreticileri yetiştirmek ve yüksek lisansla doktora yapan vatandaşları desteklemeye yönelik iki ayrı burs programı ilan etti.
YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlık, yurt dışında yaşayan genç vatandaşların akademik, sosyal ve kültürel yönden iyi yetişmeleri için çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyor.
Yurt dışında yaşayan çocukların Türkçe ve Türk kültürünü öğrenmesine katkı sunmayı amaçlayan YTB ayrıca, yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapan vatandaşlara da destek veriyor.
Bu kapsamda YTB, Türk çocuklarına eğitici yetiştirmek için "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı" ile "Yurtdışı Vatandaşlar Tez Araştırma Bursu Programı"nı başlattı.
Söz konusu programlara başvurular 15 Nisan- 15 Haziran tarihlerinde https://www.ytb.gov.tr/turkceylp/ ve www.ytb.gov.tr/yvburslari adreslerinden alınacak.
- Yurt dışındaki Türk çocukları için Türkçe öğreticileri yetişecek
Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe ve Türk kültürünün doğru, etkin şekilde öğretilmesinde önemli rol oynayacak "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı"ndan mezun olacak öğrenciler, edindikleri bilgi ve donanımla gelecek nesillere ana dilini ve kültürünü öğretecek kadroları oluşturacak.
Programa yurt dışında oturum hakkına sahip 40 yaşından gün almamış Türk vatandaşları, mavi kartlılar ve çifte vatandaşlar başvurabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar Türkiye'de iki yarıyıl eğitim aldıktan sonra ikamet ettikleri ülkedeki bir eğitim kurumunda staj ve tez dönemini kapsayacak dört yarıyılı da tamamlamalarının ardından mezun olacak.
Programa kabul edilen öğrencilerin üniversite eğitim harçları YTB tarafından karşılanacak ve adaylara aylık burs ve barınma desteği de verilecek.
- Yüksek lisans ve doktora yapan yurt dışındaki vatandaşlara burs desteği
Yurt dışında yaşayan vatandaşların akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla ilan edilen "Yurt Dışı Vatandaşlar Tez Araştırma Burs Programı" ile Türk toplumunun bulunduğu ülkelerin akademik ve entelektüel birikimine katkı sunmanın yanı sıra ana vatanlarından ayrı yaşayan vatandaşların sorunları hakkında yapılan akademik araştırmaların sayı ve niteliğinin artırılması hedefleniyor.
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