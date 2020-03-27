YTB'den yurt dışında Kovid-19 karantinasındaki vatandaşlara internet konseri

AA

YTB, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulanan ülkelerdeki Türk vatandaşları için internet üzerinden dijital moral konserleri vermeye devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve YTB, salgın nedeniyle evde vakit geçiren Türk vatandaşlarını dijital yolla dünyaca ünlü sanatçılarla buluşturuyor.

Bu kapsamda YTB, "Dünyadaki Türkler Evinizde" mottosuyla internet üzerinden canlı konser programları düzenleniyor.

Lübnanlı Piyanist Hamadeh'in, TSİ 18.00'de YTB'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak konseri "https://youtube.com/yurtdisiturkler" linkinden takip edilebilecek.

- Eve kapanan vatandaşlara moral

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı YTB'nin "Dünyadaki Türkler Evinizde" sloganıyla, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler ve karantina bölgelerindekiler başta olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlar için moral niteliğinde müzik dinletisi sunuluyor.

Almanya'daki genç yeteneklerden Mozart ödüllü Ali İnsan'la 17 Mart'ta başlayan dijital etkinliğe, 19 Mart'ta piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Dönmez Hollanda'dan katılmıştı.

"Dombra" müziğiyle ünlenen Arslanbek Sultanbekov, dünyaca ünlü ilk Türk kadın neyzen Burcu Karadağ ve O Ses Türkiye Yarışmacısı Melisa Yıldırım da moral konserleri düzenlemişti.