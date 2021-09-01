YTB'den KKTC'li gençlere liderlik eğitimi

AA

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB, KKTC'li gençleri liderlik eğitimi kapsamında bir araya getiriyor.

Program kapsamında, liderlik, uluslararası ilişkiler, tarih ve kültür eğitimleri alacak olan gençler, ortak tarihi ve kültürel miraslar ile ülkemizin doğal güzelliklerini yerinde keşfedecek.

5 Eylül 2021 tarihine kadar sürecek olan KKTC Genç Liderler Programı'nda KKTC'li gençler, alanında uzman eğitmenlerden liderlik, uluslararası ilişkiler, tarih ve kültür seminerleri alacak.

Program kapsamında KKTC'li gençler ortak tarihi ve kültürel miraslar ile doğal güzellikleri de düzenlenen gezi program ile yerinde keşfedecek.

Program, 16 genç katılımcıyla birlikte Ankara gezisi ile başladı. Gençler ilk gün Ulus'taki birinci ve ikinci meclis binalarını, Etnoğrafya Müzesi’ni ve Anıtkabir’i ziyaret etti. Program sonunda ise katılımcılara sertifikaları verilecek.