YTB'den Avustralya'da eğitim gören Türk öğrencilere yardım

YTB, Moreland Türk Derneğinin, Avustralya'da çalışarak öğrenimlerini sürdüren ancak Kovid-19 tedbirleri nedeniyle iş yerlerinin kapanmasıyla işsiz kalan Türk öğrencilere yardım yapılmasına ilişkin hazırlanan "Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı"na yaptığı başvuruyu kabul etti.
Başkanlık bu kapsamda dernek aracılığıyla Melbourne'deki 100 öğrenciye 100'er dolarlık alışveriş kuponu ve kira yardımında bulundu.
Moreland Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların YTB bütçesinden yapıldığını, kendilerinin aracı olduğunu söyledi.
Akdeniz, "Daha önce kendi çapımızda yaptığımız katkılar vardı ama bunlar yeterli olmadı. Büyük bir dernek de değiliz. Yaptığımız o yardımlarda öğrencilerle temas kurduk. Duyuruyu yaptığımız 4-5 saat içerisinde 20'ye yakın öğrenci başvurdu." diye konuştu.
- "Miktar değil, yanımızda olduklarını göstermeleri önemli"
Yaklaşık dört yıldır Melbourne'de eğitim alan Bahadır Çakır, YTB'nin yardımının zamanlamasının çok güzel olduğunu dile getirdi.
Çakır, "Bu süreçte çalıştığım birkaç yer kapandı. İş olmadığı için kapana kısıldık çünkü okul ve taksitler maalesef bizi beklemiyor. Daha iki hafta önceden 'taksiti ödeyin' diye bizi sıkıştırıp duruyorlar." dedi.
Proje Yönetimi eğitimi alan Sebila Döner de bu süreçte sadece kendilerinin değil tüm uluslararası öğrencilerin zor durumda olduğunu kaydetti.
YTB'nin yardımının öğrencileri rahatlattığını vurgulayan Döner, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Miktar hiç önemli değil, hem maddi hem manevi yanımızda olduklarını göstermeli gerçekten çok güzel." ifadesini kullandı.
- "Bu yardımlar bizi ayakta tutuyor"
Liderlik ve yönetim alanında eğitimine devam eden Can Mertcanoğlu da bu süreçte çoğu öğrenci gibi işsiz kaldığını söyledi.
Mertcanoğlu, "Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Bu zor dönemde yapılan yardımlar bizi ayakta tutuyor. Buradan yetkililere çok teşekkür ediyorum." dedi.
Türkiye'nin Kanberra Büyükelçiliği ile Melbourne ve Sidney başkonsoloslukları, yaklaşık 1640 Türk öğrencinin eğitimine devam ettiği Avustralya'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyor.
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