YTB'den Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - TİRAN

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yardımlarının bitmediğini ve her zaman Arnavut kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.TİKA'nın daha önce çeşitli şehirlerde 3 bin 500 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığını belirten Yörük, "Yurtdışı Türkler Başkanlığımızın katkılarıyla, desteğiyle kurulmuş olan Türkiye Mezunlar Derneğimiz Türkiye'de eğitim görmüş, Türkiye'den mezun olmuş Arnavut kardeşlerimizi bir çatının altında topluyor ve önemli bir vazifeyi yerine getiriyor. Sadece bu yaptığı eğitim ve kültürel hizmetlerle sınırlı kalmayıp Türkiye Mezunlar Derneği faaliyetlerine sosyal faaliyeti de, yardım faaliyetini de eklemiş oldu." ifadelerini kullandı.Yörük, "Daha dün Kızılay Genel Müdürlüğümüzün Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gönderdiği 1,5 ton koruyucu tıbbi malzemeyi Arnavutluk Kızılhaçına teslim ettik." dedi.Türkiye'nin Arnavutluk'ta, Balkanlar'da ve tüm dünyada iyilik ve dayanışmayı yaymaya çalıştığını belirten Yörük, "Ümit ediyorum bu dayanışma ve yardımlaşma ruhu bu salgından sonra tüm dünya milletleri arasında ağır basacaktır ve Türkiye'nin de bu her türlü övgüye layık çabaları layık olduğu şekilde takdir edilecektir." şeklinde konuştu.TÜMED Başkanı Egert Haxhiu da Türk kurumlarının ihtiyaç duyulduğu her anda yanında olduklarını söyledi.Türk kurumlarının geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen depremde, salgın sürecinde ve farklı durumlarda Arnavut halkının ihtiyaç duyduğu çeşitli tıbbi yardımlar getirmek suretiyle yanlarında olduğuna dikkati çeken Haxhiu, "Türkiye hükümetine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk devletine, Türk halkına, YTB'ye ve ihtiyaç duyulan her yerde insanların yararına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Kötü günde ve iyi günde yanımızda olan Türk halkına minnettarız." ifadelerini kullandı.Yardım ulaştırılanlardan Jona Ceka, Türk kurumlarının ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtarak her ay yanlarında olduklarını ifade etti.Latif Rrupuli de "Bize yardım eden Türk kurumlarına çok minnettarım. Çok ihtiyacımız vardı. Diyabet hastasıyım ve destek bulamadım. Türk kurumlarına bize yardım ettikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.YTB'nin desteğiyle tereyağı, şeker, un, makarna, tuz, pirinç ve diğer gıda ürünlerinden oluşan 350 gıda kolisi Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!