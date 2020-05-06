YTB'den Almanya'daki Türklerin "Sadaka Dolabı" projesine gıda yardımı

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" kapsamında Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Kirchheim unter Teck kentindeki "Sadaka Dolabı" projesine 3 tonluk gıda yardımı yapıldı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Sultan Ahmet Camisi Derneğince düzenlenen yardım projesine yağ, un ve makarna gibi temel gıda maddeleri bağışlandı.
Projenin organizatörlerinden Habip Aydın, Kovid-19 nedeniyle mağdur olan aileler için "Sadaka Taşı"ndan esinlenerek "Sadaka Dolabı" adını verdikleri bir market oluşturduklarını söyledi.
Ramazan süresince açık kalacak marketten ihtiyaç sahiplerinin gelip istedikleri ürünleri alabileceklerini belirten Aydın, bu projeye destek olan YTB'ye teşekkür etti.
- Yaşlılar için gıda ve maske dağıtıldı
Diğer yandan IGMG Hamm Fatih Sultan Gençlik Merkezince evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara da gıda paketi ve maske ulaştırıldı.
YTB, "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" ile yurt dışındaki Türk vatandaşları ve onların kurmuş oldukları STK’ler tarafından yapılan yardım kampanyalarını desteklemeye devam ediyor.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Türk STK’ler, pandemiye karşı yaşadıkları bölgelerde ihtiyaç sahibi ailelerin taleplerini karşılıyor, evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara yardımda bulunuyor.
- YTB desteğiyle danışma hattı
YTB desteğiyle Berlin Türk Cemaati tarafından oluşturulan "Koronavirüs Danışma Hattı" ile vatandaşların soruları yanıtlanıyor.
Vatandaşların doğru ve güncel bilgiye erişimini sağlamak amacıyla kurulan danışma hattına "Corana@tgb-berlin.de" e-posta adresinden ve "004915168590110" numaralı WhatsApp hattından ulaşılabiliyor.
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