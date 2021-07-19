YTB Başkanı Eren, Türkiye'ye gelen gurbetçi sayısının 2019 sayılarını aştığını belirtti

AA

Eren, yayımladığı açıklamada bayramın yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye geldiği tarihe denk düştüğünü ifade etti. Bu dönemde Türkiye'ye gelen vatandaş sayısının arttığına dikkati çeken Eren, "Son günlerde vatandaşlarımızın yoğun gelişleriyle beraber pandemi öncesi, 2019 yılı, verilerinin üstüne çıkılmış oldu. Türkiye’nin diaspora kurumu olan YTB de gelen vatandaşlarımıza yönelik Memleket Yolu Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Sırpça bilen YTB personeli ile Türk polisinin, Türkiye'ye gelen vatandaşlara Sırbistan sınır kapıları ile Kapıkule'de karşıladığını belirten Eren, gurbetçilere tercüme, araç bakım, sağlık ve hukuki destek verileceğini de kaydetti.

Eren, yurt dışından gelenlerin ihtiyaçlarına yönelik www.memleketyolu.ytb.gov.tr internet sitesi ve +90 530 257 25 99 numaralı WhatsApp danışma hattının da hizmetini sürdürdüğünü söyledi.

- "Bayram sonrası projelerimiz daha da artacak"

YTB'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmalarını sürdürdüğüne de işaret eden Eren, "Kardeş coğrafyalarımıza yönelik faaliyetlerimizi de eğitim, kültür ve gençlik çalışmaları başta olmak üzere devam ettiriyor; müşterek değerlerimizi daha da pekiştiriyoruz. İnşallah bayram sonrası bu alandaki projelerimiz daha da artacak." ifadelerine yer verdi.

Eren, salgının etkisini kaybetmesiyle Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik birçok projenin de hayata geçirileceğini söyleyerek tüm İslam aleminin bayramını kutladı.