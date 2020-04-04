YTB Başkanı Eren, sosyal medyadan ABD'li Türkler'in sorularını yanıtladı

04 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
YTB Başkanı Eren, Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ile Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) organize ettiği online konferansta ABD’de yaşayan Türkler'in sorularını yanıtladı.
Yeni tip koronavirüsünün (Kovid-19) tüm dünyayı hazırlıksız yakaladığını belirten Eren, "Kovid-19 küresel bir krize dönüştü, tüm dünya mücadele içinde. Kişisel, toplumsal alışkanlıklarımızı, rutinlerimizi bir anda alt üst etti." diye konuştu.
Eren, yurt dışında yaşayan yaklaşık 7 milyonluk Türk diasporası bulunduğunu ve YTB olarak buna yönelik yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Salgında yurt dışında yaşayan Türkler'e yönelik birçok rutin projeyi askıya almak zorunda kaldık, bu süreçte moral ve motivasyonu artırmak için online etkinliklere ağırlık verdik. Dijital konserlerden, bilgilendirme toplantılarına, farklı coğrafyalardan önde gelen kanat önderleri ile yapılan programlardan, kitap okuma, film tanıtım gibi dijital yayınlara çok büyük bir ağırlık verdik. Bu süreçte vatandaşların evlerinde kalmalarını temin etmek istedik."
- "Türkler salgında güzel örneklikler sergiliyor"
Salgının iki ay gibi sürmesini tahmin ettiklerini belirten Eren, bu nedenle uzun vadeli projelerden ziyade Türk diasporasının salgını minimum zararla atlatmasına yönelik "destek ve işbirliği program" adlı bir çalışma yaptıklarına işaret etti.
Eren, salgın sürecinden sonra bir müddet daha artçılarının devam etmesini beklediklerini kaydederek, "Bundan tüm ülkeler siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak etkileneceği gibi bizim vatandaşlarımız da etkilenecek, bunun bilincindeyiz ve neler yapabiliriz, ona bakıyoruz." diye konuştu.
ABD’de yaşayan Türk toplumuna da çağrıda bulunan Eren, "ABD’deki Türk toplumunun, sivil toplum örgütlerinin, işadamlarımızın kendi arasında bir dayanışma gösterip oralarda ihtiyaç sahiplerine azami derecede destek olması lazım." ifadelerini kullandı.
Eren, bu konuda Türk toplumundan güzel haberler de aldıklarına da işaret ederek şöyle devam etti:
"Bu dönemde Türkler'in sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği göstererek içinde bulundukları ülkenin harcı olduklarını da görüyoruz. Restoranlarından sağlık çalışanlarına bedava yemek dağıtımından, yaşlılara yönelik yardım ulaştıranlara kadar güzel örneklikler sergiliyorlar."
Eren, Avrupa’ya kıyasla ABD’de Türkler'in çok geniş coğrafyaya dağılmasından dolayı zorluklar yaşadıklarını da ekleyerek, bununla ilgili büyükelçilik ve konsolosluk yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirecek çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
- "Vatandaşlarımız salgınla ilgili bizi bilgilendirsin"
Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz da resmi makamlar olarak ülkedeki Türk vatandaşlarına yönelik ihtiyaçları sıkı bir şekilde takip etmeye çalıştıklarını belirterek, ulaşamadıkları vatandaşlardan kendileri ile temasa geçmeleri çağrısında bulundu.
Oğuz, "Benim görev bölgemde 12 eyalet var, neredeyse ABD’nin üçte biri, coğrafi olarak buralarda yaşayan Türkler'in hepsine ulaşmamız mümkün olmayabiliyor. Eğer vatandaşlarımız salgınla ilgili etrafındaki gelişmelerden bizi bilgilendirirse, daha hızlı haberdar olur ve elimizden gelen yardımı yaparız." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!