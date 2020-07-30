YTB Başkanı Eren'den Kurban Bayramı mesajı:

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt dışındaki vatandaşların, soydaş ve akraba coğrafyalar ile Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin bayramını tebrik etti.
Ramazan Bayramı gibi bu bayramın da Kovid-19 salgını çerçevesinde geçeceğini belirten Eren, "İnşallah bundan sonraki bayramlarımızı yine hep beraber bayram coşkusuyla yaşarız. Bunun için de maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi önlemlere muhakkak riayet etmemiz gerektiğini unutmayalım." ifadelerini kullandı.
Eren, bayramın yurt dışındaki vatandaşların ana vatan Türkiye'ye geliş sürecine denk düştüğünü hatırlatarak YTB'nin, izin dönemini ve bayram sevincini Türkiye'de geçirmek için memleket yoluna düşen vatandaşların heyecanını paylaştığını belirtti.
YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşların yanında olduğunu kaydeden Eren, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Memleket Yolu çalışmalarımız kapsamında bu yıl da vatandaşlarımızı personelimiz ve Türk Polisi ile Sırbistan sınırlarında karşılarken, 'memleketyolu.com' internet sitemiz, WhatsApp danışma hattımız (+90 530 257 25 99) ve diğer hizmetlerimizle her an vatandaşlarımızın yanında olarak onların rahat ve güvenli bir yolculuk geçirmeleri için gayret etmekteyiz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."
Eren, Başkanlığın, soydaş ve akraba coğrafyalara yönelik faaliyetlerini salgın sürecinde de aksatmadan devam ettirme gayretinde olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Gönül coğrafyası kavramı belki de başka hiçbir ülkeye nasip olmayan çok değerli bir ifade. İçerisinde sevgiyi, samimiyeti, birlikteliği, duygudaşlığı, bir takım ortak geçmişi ve değerleri barındırıyor. Biz de bunun bilinciyle gönül coğrafyamıza yönelik çalışmalarımızı eğitimden kültüre çok çeşitli başlıklarda sürdürüyoruz."
YTB'nin, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencileri ise onların anne babalarının, ülkelerinin ve ülkelerinin geleceğinin birer emaneti olarak gördüğünü dile getiren Eren, onların Türkiye'deki zamanlarını keyifli ve verimli şekilde geçirmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Eren, şunları kaydetti:
"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın, gönül coğrafyamızın ve ülkemizdeki tüm uluslararası öğrenci kardeşlerimin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!