YTB Başkanı Eren'den Azerbaycan'a destek ziyareti

Eren, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov ile bir araya geldi.
Muradov, Eren'e, İzmir depremi nedeniyle "geçmiş olsun" dedi, taziye dileklerini ifade etti.
Türk diasporasının yurt dışında Azerbaycan ile omuz omuza mücadele ettiğini belirten Muradov, bu destek için teşekkür etti.
Eren de Azerbaycan'ın haklı davasında her zaman yanında olduklarını dile getirerek, iki ülke diasporalarının ortak hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi.
- İyi niyet protokolü imzalandı
Eren, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile de görüştü.
Görüşmenin ardından YTB ile Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında eğitim alanında iyi niyet protokolü imzalandı.
- "Dünya kamuoyunun gösterdiği çifte standardı kınıyoruz"
Eren, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan topraklarının yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunduğunu söyledi.
İşgalin sona ermesine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin birkaç kararına rağmen uluslararası toplumun adım atmadığına işaret eden Eren, Azerbaycan'ın da Ermenistan'ın artan saldırılarına cevap vermek durumunda kaldığını belirtti.
Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarmak için operasyon yürüttüğünü vurgulayan Eren, şunları kaydetti:
"Ermenistan, sivil yerleşim birimlerine saldırdı fakat Azerbaycan böyle bir şey yapmadı, yapmayacak. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil şehit oldu. Dünyadan bununla ilgili hiçbir ses çıkmadı. Halbuki Azerbaycan böyle bir şey yapmış olsa, çıkacak sesi siz tahmin edin.
Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin dünya kamuoyunun gösterdiği çifte standardı kınıyoruz. Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır. Biz de kendi kurumumuzun görev alanlarında Azerbaycan'ın yanındayız. Her yerde dayanışma içinde, omuz omuzayız. Azerbaycan'ın haklı mücadelesini kazanacağını ümit ediyoruz. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kez daha teyit etmek istiyorum."
Eren, temasları kapsamında yarın Ermenistan'ın balistik füzelerle saldırdığı Gence kentini ziyaret edecek.
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