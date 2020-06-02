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HaberlerDünya

YTB Almanya'da ihtiyaç sahiplerine yardım paketi dağıttı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB),Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Witten ve Herbede beldelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ve sığınmacılara gıda, maske ve dezenfektandan oluşan yardım paketi dağıttı.

02.06.2020 - 12:11 | Güncelleme: ABONE OL
YTB Almanya'da ihtiyaç sahiplerine yardım paketi dağıttı
AA

YTB'nin yürüttüğü "Diaspora Kovid-19 Destek ve İş Birliği Programı" kapsamında toplanan yardımlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Witten Sultan Ahmet Camisi ve Herbede Fatih Camisi ile Witten Batı Trakya Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla 120 ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan dağıtım töreninde konuşan Essen Dini Danışma Kurulu Başkanı ve Din Hizmetleri Ataşesi Hakkı Gür, İslam medeniyetinde iyiliğin var oluşun gayesi olduğunu söyledi.

Gür, "Millet olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlara, soydaşlara ve bütün insanlığa iyilik taşıyoruz. Cenabıhak 'İyilikte birbirinize yardımcı olun, iyilikte yarışın.' buyuruyor. İşte devletimiz kendisine bunu misyon edinmiş ve bu çerçevede bütün dünyadaki vatandaşlarına, soydaşlarına ve bütün insanlığa YTB'nin vermiş olduğu destekten dolayı özellikle şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

YTB'nin yürüttüğü programla şimdiye kadar 21 ülke ve 85 şehirden 70'e yakın projeye destek verildiği bildirildi.

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