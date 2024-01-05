Yerel seçim detayları belli oluyor! YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı açıldı
Birkaç ay sonra yapılacak ve resmi olarak başlayan yerel seçimler için vatandaşlar, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını merak ediyor. Bunun için e-Devlet ve YSK seçmen kaydı sorgulama ekranını açtı. İşte, 2024 yerel seçimler için seçmen kaydı sorgulama ekranı...
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2 Ocak günü YSK Başkanı Ahmet Yener, resmi olarak yerel seçim sürecinin başladığını ve seçimlere katılacak partilerin listesini duyurdu. Bununla beraber, birçok vatandaş "Yerel seçimlerde nerede oy kullanacağım?" diye araştırmaya başladı. İşte, YSK ve e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı ile tüm detaylar...
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YEREL SEÇİMLER İÇİN YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI
Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.
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YEREL SEÇİMLER İÇİN E- DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI
31 Mart seçimlerinde YSK dışında da e-Devlet vasıtasıyla da seçmen kaydınızı sorgulayabilirsiniz.
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2024 YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Resmi olarak başlayan yerel seçimler, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.
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2024 YEREL SEÇİMLERE HANGİ SİYASİ PARTİLER KATILIYOR?
Bu sene yapılacak yerel seçimlerde katılması kabul gören partilerin listesi bugün YSK tarafından açıklandı. 2024 yerel seçimlere girecek siyasi partilerin listesi alfabetik sıraya göre şöyle;
Adalet Birlik Partisi,
Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi,
Anadolu Birliği Partisi,
Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi,
Bağımsız Türkiye Partisi,
Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi,
Cumhuriyet Halk Partisi,
Demokrasi ve Atılım Partisi,
Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti,
Emek Partisi,
Gelecek Partisi,
Genç Parti,
Güç Birliği Partisi,
Hak ve Özgürlükler Partisi,
Halkın Kurtuluşu Partisi,
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi,
Hür Dava Partisi,
İYİ Parti,
Memleket Partisi,
Millet Partisi,
Milliyetçi Hareket Partisi,
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TOPLAMDA 36 PARTİ YEREL SEÇİMLERE KATILIYOR
Milli Yol Partisi,
Saadet Partisi,
Sol Parti,
Türkiye İşçi Partisi,
Türkiye Komünist Hareketi,
Türkiye Komünist Partisi,
Vatan Partisi,
Yeniden Refah Partisi,
Yenilik Partisi,
Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.
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