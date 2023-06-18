2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.
2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.
2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında 602 TL alacak.
2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 730 TL alacak.
2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında 548 TL alacak.
2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.
2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.