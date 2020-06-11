YSK sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

YSK sınav giriş yerleri yayınlandı mı? 2020 YKS sınavı ne zaman? (TYT, AYT, YDT)

YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı için adaylar artık son hazırlıklarını yapıyor. Üniversite hayali kuran adaylar YKS'de alacakları puan ile tercih yapacak. 3 oturumda yapılacak YKS sınavı, TYT, AYT ve YDT olarak üç oturumda tamamlanacak. Oturumlar iki günde yapılacak. Peki YSK sınav yerleri açıklandı mı? 2020 YKS sınavı ne zaman? İşte cevapları...

YKS SINAVI NE ZAMAN?

2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27 Haziran tarihinde yapılacak.

YKS GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

YKS sınavına kısa bir süre kala adaylar, sınav giriş belgelerini merak ediyor. Ancak ÖSYM tarafından henüz sınav giriş belgeleri yayımlanmadı. Sınav giriş belgeleri yayımlanır yayımlanmaz detaylar haberimizde olacak.

YKS'DE HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Yekta Saraç, YKS konuları için de "YKS'de sorulacak müfredatta da öğrencilerimizin lehine olanlar aranacak. Bu sınavların ortaöğretimi desteklemesi önemlidir. Daha önce yapılanlar çerçevesinde bir sınav olacak" açıklamasında bulundu.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.