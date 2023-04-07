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YSK seçim takvimi 2023: Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2023 YSK seçim takvimi: Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Alınan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerinin ilk ayağı 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Seçimin ikinci tura kalması durumunda ikinci tur seçimlerinin ne zaman yapılacağı seçmenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2023 ikinci tur seçimlerinin yapılacağı tarih...

Giriş: 07.04.2023 - 00:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı tarih YSK tarafından açıklandı. Böylelikle 2023 ilk tur ve ikinci tur seçim takvimi belli olmuş oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener seçimin ikinci tura kalması durumunda ikinci tur seçimlerinin ne zaman yapılacağını açıkladı. Peki, "Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" İşte 2023 ikinci tur genel seçim tarihi...

  • 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklamaları şu şekilde: "Biraz önce Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalıyorum. Buna göre; 2 ay sonraki ilk pazar günü milletimiz cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir. Seçimlerin yenilenmesi kararı ülkemize, milletimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

  • Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

     

  • 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TURA KALIRSA NE ZAMAN OLUR?

    TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına açıklama yaptı. Yener, "Yüksek Seçim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihini Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

  • SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

    Yener, kamu görevlilerinin istifasına ilişkin ise "2023 seçim tarihinde yapılacak olan süreç bugün başlamış olup 16 Mart Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir. Aday olmak için istifa etmek isteyen kamu görevlilerine hayırlı olsun." dedi.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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