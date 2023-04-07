2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TURA KALIRSA NE ZAMAN OLUR?
TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına açıklama yaptı. Yener, "Yüksek Seçim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihini Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.