YSK milletvekili sayılarını açıkladı: Adana'dan kaç milletvekili çıkacak?
Yüksek Seçim Kurulun (YSK), 81 il için milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Yeni dağılım tablosuna göre; İstanbul başta olmak üzere bazı iller milletvekili sayısında düşüş yaşarken, Bursa ve Eskişehir'de milletvekili sayısı arttı. Peki, Adana kaç milletvekili çıkaracak? İşte, detaylar...
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayısını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararı kapsamında 81 ilin milletvekili sayısı açıklandı. Peki, Adana'dan kaç milletvekili çıkacak? İşte, detaylar...
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ADANA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
YSK tarafından yapılan milletvekili sayısı tablosuna göre; Adana 15 milletvekili çıkaracak.
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HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
Adana 15,
Adıyaman 5,
Afyonkarahisar 6,
Ağrı 4,
Amasya 3,
Ankara 36,
Antalya 17,
Artvin 2,
Aydın 8,
Balıkesir 9,
Bilecik 2,
Bingöl 3,
Bitlis 3,
Bolu 3,
Burdur 3,
Bursa 21,
Çanakkale 4,
Çankırı 2,
Çorum 4,
Denizli 7,
Diyarbakır 12,
Edirne 4,
Elazığ 5,
Erzincan 2,
Erzurum 6,
Eskişehir 7,
Gaziantep 14,
Giresun 4,
Gümüşhane 2,
Hakkari 3,
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Hatay 10,
Isparta 4,
Mersin 13,
İstanbul 96,
İzmir 28,
Kars 3,
Kastamonu 3,
Kayseri 10,
Kırklareli 3,
Kırşehir 2,
Kocaeli 14,
Konya 15,
Kütahya 4,
Malatya 6,
Manisa 10,
Kahramanmaraş 8,
Mardin 6,
Muğla 7,
Muş 3,
Nevşehir 3,
Niğde 3,
Ordu 6,
Rize 3,
Sakarya 8,
Samsun 9,
Siirt 3,
Sinop 2,
Sivas 5,
Tekirdağ 8,
Tokat 5,
Trabzon 6,
Tunceli 2,
Şanlıurfa 14,
Uşak 3,
Van 8,
Yozgat 4,
Zonguldak 5,
Aksaray 4,
Bayburt 2,
Karaman 3,
Kırıkkale 3,
Batman 5,
Şırnak 4,
Bartın 2,
Ardahan 2,
Iğdır 2,
Yalova 3,
Karabük 3,
Kilis 2,
Osmaniye 4,
Düzce 3."
Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.