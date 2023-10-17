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        Haberler Gündem YSK memur alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023: YSK memur alımı başvuru nasıl yapılır?

        YSK memur alımı başvuru tarihleri 2023: YSK memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

        Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı "Açıktan Personel Alım İlanı" ile 107 memur alımı yapacağını açıkladı. Duyuru sonrasında YSK memur alımı başvuru tarihleri ve şartları gündemdeki yerini aldı. İşte 2023 YSK memur alımı hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 18:32 Güncelleme: 17.10.2023 - 18:32
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        • 1

          Yüksek Seçim Kurulu "Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve ünvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır." ifadeleri ile memur alımı yapacağını duyurdu. Peki, YSK memur alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

        • 2

          YSK MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          Başvurular 23.10.2023 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 31.10.2023 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.

          Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik
          olarak yapılacaktır.

        • 3

          YSK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

          1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

          - Türk vatandaşı olmak,

          - İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

          - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

          - Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığıdeğerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

          - Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,

          - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

        • 4

          Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

          Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.

          2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında;

          Lisans mezunları için KPSSP3,

          Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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