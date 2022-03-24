Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK) illerin milletvekili sayılarını son nüfus verilerine göre yeniden belirledi. Buna göre Eskişehir ve Muş’un milletvekili sayısı 1 azalırken İstanbul 1’inci bölge ve Bayburt’un vekil sayıları 1’er tane arttı.

ESKİŞEHİR VE MUŞ'TA DÜŞTÜ İSTANBUL İLE BAYBURT'TA YÜKSELDİ

7 milletvekili ile temsil edilen Eskişehir’in milletvekili sayısı 6’ya indi. 4 milletvekili ile temsil edilen Muş ise 3’e düştü. İstanbul’un 97 olan milletvekili sayısı 98’e, Bayburt ise 1’den 2’ye yükseldi.



