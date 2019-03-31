31 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milyonlarca vatandaş oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarının açıklanacağı saati büyük bir heyecanla bekliyor. Aylardır süren seçim maratonunun ardından Türkiye bugün yerel seçimler için sandık başındaydı. Doğu illerinde saat 16.00 itibari ile sandıklar kapandı ve oylar sayılmaya başlandı. Batı illerinde de saat 17.00'da sandıklar kapandı ve oylar sayılmaya başlandı. Peki YSK seçim sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, YSK giriş sayfası...
SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?
Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.
Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
YSK YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
57 MİLYON VATANDAŞ OY KULLANDI
Seçimde, yaklaşık 57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanıldı.
Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katıldı.
31 Mart Pazar günü saat 17.00 itibariyle tüm Türkiye'de seçim sandıkları kapatıldı ve oy verme işlem sona erdi.
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