Bugünkü Resmi Gazetede nüfusu 2 binin altına düşünce 2014'te köy statüsüne düşürülen, yürütülen yargı sürecinin ardından yeniden beldeye dönüştürülmesine karar verilen Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde 3 Temmuz'da yapılacak seçime ilişkin karar yayımlandı.
Kararda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında siyasi partilerin seçime girebilmeleri için seçimlerden en az 6 ay önce illerin yarısında teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya TBMM'de gruplarının bulunmasının gerekli olduğu anımsatıldı. Ayrıca bu kapsamda seçime katılacak partilerin belirlenmesinin ve ilan edilmesinin de YSK'nin görevleri arasında olduğu kaydedildi.
Buna göre, daha önce 24 olan seçime katılabilme yeterliliğine sahip partilere Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin de eklenmesiyle seçime katılabilecek parti sayısı 27'ye yükseldi.
Seçimlere katılabilecek partiler şunlar:
Adalet Partisi, AK Parti, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi.
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