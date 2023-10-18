Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.



Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.



2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında;



Lisans mezunları için KPSSP3,

Ön Lisans mezunları için KPSSP93,

Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,