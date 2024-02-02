YRP yarın ittifak kararını açıklayacak
Yeniden Refah Partisi, yarın ittifak kararını açıklayacak. Genel Merkez'de düzenlenecek toplantıda Genel Başkan Fatih Erbakan konuşacak
Yeniden Refah Partisi, 3 Şubat Cumartesi günü yerel seçimler için ittifak kararını açıklayacak.
YRP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan yerel seçimler öncesi partimizin ittifak kararını açıklayacak" denildi.
AK PARTİ İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.
1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklama, YRP’den geldi. Görüşme nedeniyle, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 2 Şubat Cuma günü yapmayı planladığı açıklama ise ertelenmişti.