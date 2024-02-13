Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika YRP'nin Ankara adayı Suat Kılıç: Çalışmaya başladık

        YRP'nin Ankara adayı Suat Kılıç: Çalışmaya başladık

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç, "Alternatifsiz kaldığını düşünen Ankaralılar için alternatif olduğunu biliyorum. Alternatif Yeniden Refah Partisi'dir. Alternatif Refah Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç'tır" dedi. Kılıç, çalışmalara başladıklarını bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.02.2024 - 19:29 Güncelleme: 13.02.2024 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        YRP'nin Ankara adayı Suat Kılıç: Çalışmaya başladık
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in, Gazze'nin Refah bölgesinde sıkıştırdığı insanların üzerine bomba yağdırdığını belirterek, "Hedef, öldürerek azaltmak ve Gazze Şeridi'ni tamamen insansızlaştırarak Yahudi işgalcilerin yerleşimine açmaktır." dedi.

        Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Antalya'da meydana gelen selden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        "MİLYONLARIN ÜZERİNE BOMBA YAĞDIRIYORLAR"

        İsrail'in Gazze'de "güvenli bölge" olarak tanımlanan bölgede katliam yaptığını söyleyen Kılıç, şöyle konuştu:

        "Refah bölgesinde ilkel toplama kamplarında sıkışan milyonların üzerine bomba yağdırıyorlar. İsrail, Refah'ta sıkıştırılan masum Gazzeliler için ölüm emri verdi. Bu ölüm emri, baş destekçileri ABD ve İngiltere'nin bilgisi ve himayesinde verilmiştir. Hedef, öldürerek azaltmak ve Gazze Şeridi'ni tamamen insansızlaştırarak Yahudi işgalcilerin yerleşimine açmaktır."

        "DOĞU TÜRKİSTAN'DA ETNİK SOYKIRIM YAPILIYOR"

        İslam dünyasının, Gazze konusunda sessiz kaldığını vurgulayan Kılıç, İsrail'e yönelik tepkilerin Hollanda ve Güney Afrika'dan geldiğini ifade etti.

        Doğu Türkistan'da Uygur halkına "Çin işkencesi" uygulandığını dile getiren Kılıç, "Doğu Türkistan'da etnik soykırım yapılıyor. Çin yönetimi tarafından sistematik İslamofobik saldırılar düzenleniyor. Doğu Türkistan'da yapılan kimliksizleştirme, dinsizleştirme, İslamsızlaştırma ve milliyetsizleştirmedir. Birleşmiş Milletleri, harekete geçmeye, önlem almaya, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı baskı ve zulmü durdurmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş, Al-Musrati'nin opsiyonunu kullandı
        Beşiktaş, Al-Musrati'nin opsiyonunu kullandı
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Biden'dan 'cips ve dondurma' tepkisi
        Biden'dan 'cips ve dondurma' tepkisi
        TFF'den Eryaman kararı!
        TFF'den Eryaman kararı!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        Habertürk Anasayfa