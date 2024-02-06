Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Yeniden Refah Partisi adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacak - Gündem haberleri

        YRP adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacak

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: 10 Şubat 2024 Cumartesi saat 11.00'de Ankara Spor Salonu'nda başta büyükşehir olmak üzere, belirlenen belediye başkan adaylarımız kamuoyuna tanıtılacak, aynı toplantıda 31 Mart 2024 yerel seçim beyannamemiz de halkımızla paylaşılacaktır

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 18:55 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        YRP adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin belirlenen belediye başkan adaylarının ve seçim beyannamesinin 10 Şubat Cumartesi Ankara'da açıklanacağını bildirdi.

        Kılıç, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında, partisinin 81 il ve 922 ilçede belediye başkanlığı seçimlerine kendi adaylarıyla girme karar aldığını belirtti.

        Fotoğraf: DHA

        SEÇİM BEYANNAMESİ 100 TEMEL BAŞLIKTAN OLUŞACAK

        Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim beyannamelerinin 100 temel başlıktan oluşacağını, ana başlığının ahlaklı belediyecilik olduğunu dile getiren Kılıç, seçim beyannamesinde çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve sokak hayvanlarının bulunduğunu, beyannamede "yaratılan bütün canlılara can, nefes alma ve yaşama imkanının olduğunu" ifade etti.

        REKLAM

        Kılıç, şunları söyledi:

        "Belirlenen adaylarımızın açıklanması ve seçim beyannamemizin kamuoyuna duyurulması için takvimimizi netleştirdik. 10 Şubat 2024 Cumartesi saat 11.00'de Ankara Spor Salonu'nda başta büyükşehir olmak üzere, belirlenen belediye başkan adaylarımız kamuoyuna tanıtılacak, aynı toplantıda 31 Mart 2024 yerel seçim beyannamemiz de halkımızla paylaşılacaktır."

        Fotoğraf: AA

        "SİYASET UZUN SOLUKLU BİR YARIŞ"

        Suat Kılıç, bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken, şunları kaydetti:

        "Yeniden Refah Partisi'nin, Ankara veya İstanbul'da, herhangi birinden bir maddi menfaat karşılığı destek ilişkisine girebileceğini düşünmek bile abesle iştigaldir. 14 ve 28 Mayıs seçimleri sürecinde kurulmuş iyi ilişkiler var. Gönülden gönüle kurulan köprüler var, hiç kimsenin bu köprüleri yıkmaya hakkı yoktur. Siyaset bir günlük bir işgal değildir, siyaset 24 saatlik bir iş de değildir, siyaset uzun soluklu bir yarış, uzun soluklu bir mücadeledir. Bugün bu iddia ve iftiralarıyla gündeme gelenler yarın insanlarımızın yüzüne bakabilme yetisini yitirirler. Utanç verici bu iddiaları reddediyoruz, sahiplerine iade ediyoruz. Tiksinti verici bu gibi iddialar karşısında yasal haklarımızı kullanacağız."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Bahçeli: Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir
        Bahçeli: Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Resmi açıklama geldi! Yeni adresi...
        Resmi açıklama geldi! Yeni adresi...
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Habertürk Anasayfa