Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin belirlenen belediye başkan adaylarının ve seçim beyannamesinin 10 Şubat Cumartesi Ankara'da açıklanacağını bildirdi.

Kılıç, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında, partisinin 81 il ve 922 ilçede belediye başkanlığı seçimlerine kendi adaylarıyla girme karar aldığını belirtti.

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"SİYASET UZUN SOLUKLU BİR YARIŞ"

Suat Kılıç, bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi'nin, Ankara veya İstanbul'da, herhangi birinden bir maddi menfaat karşılığı destek ilişkisine girebileceğini düşünmek bile abesle iştigaldir. 14 ve 28 Mayıs seçimleri sürecinde kurulmuş iyi ilişkiler var. Gönülden gönüle kurulan köprüler var, hiç kimsenin bu köprüleri yıkmaya hakkı yoktur. Siyaset bir günlük bir işgal değildir, siyaset 24 saatlik bir iş de değildir, siyaset uzun soluklu bir yarış, uzun soluklu bir mücadeledir. Bugün bu iddia ve iftiralarıyla gündeme gelenler yarın insanlarımızın yüzüne bakabilme yetisini yitirirler. Utanç verici bu iddiaları reddediyoruz, sahiplerine iade ediyoruz. Tiksinti verici bu gibi iddialar karşısında yasal haklarımızı kullanacağız."

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