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        Haberler Gündem Politika YRP 45 belediye başkan adayını açıkladı! Nihat Çiftçi ve Gültekin Ayantaş da var

        YRP 45 belediye başkan adayını açıkladı! Nihat Çiftçi ve Gültekin Ayantaş da var

        Yeniden Refah Partisi, 45 belediye başkan adayını açıkladı. Eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi Karaköprü'den, eski Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da yine Akyurt'tan aday oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:39 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:39
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        YRP 45 adayı açıkladı! İki isim dikkat çekti
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        Yeniden Refah Partisi'nin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 45 belediye başkan adayı daha belirlendi.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapıp yapmayacağının, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından yapılacak basın toplantısı ile açıklanacağı bildirildi.

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        Bugüne kadar 447 belediye başkan adayını açıklayan parti, aralarında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş'ın olduğu 45 belediye başkan adayını daha belirledi.

        Çiftçi, partinin Şanlıurfa Karaköprü ilçe belediye başkan adayı olurken, Ayantaş ise Akyurt adayı oldu.

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        #Yeniden Refah Partisi
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