03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik 2020'nin ocak ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 45 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.
Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe vurdu.
45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ocak ayında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 11 güvenlik görevlisi şehit oldu.
Örgütün kış üslenmesinde olduğu ocak ayında yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında 45 terörist etkisiz hale getirildi.
Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik ocakta birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 112 zanlıdan 63'ü tutuklandı.
Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
"KIRAN" BİTTİ, "KAPAN" BAŞLADI
Geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği "Kıran" operasyonları tamamlandı, bazı bölgelerde "Kapan" operasyonları başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla 11 Ocak'ta Mardin'de "Kapan-1 Bagok", 12 Ocak'ta Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar", 13 Ocak'ta Hakkari'de "Kapan-3 Kavaklı" ve 16 Ocak'ta Batman'da "Kapan-4 Mava operasyonları başlatıldı.
Çetin kış şartlarına rağmen kararlılıkla süren operasyonlarda örgütün sığınak ve barınakları tek tek imha ediliyor.
Ocak ayındaki bazı terör olayları:
- Pençe-3 Harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 Ocak'ta çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu.
- Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 8 Ocak'ta 4 asker şehit düştü.
- Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 13 Ocak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu.
- Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 16 Ocak'ta yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 asker şehit düştü.
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