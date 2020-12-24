YPG/PKK'lı teröristler, Tel Abyadlı sivilleri evlerine patlayıcı tuzaklayarak öldürdü

AA muhabirinin, Cehabil köyü sakinlerinden aldığı bilgiye göre, Tel Abyad merkezinde yaşayan Mustafa Mamo, 17 Aralık'ta yeğeni Yusuf Mamo'yla cephe hattı üzerinde yer alan köylerine giderek evini kontrol etti.
Bu iki sivil, teröristlerin köye sızmaları halinde evi talan etmelerine karşı tedbir almak amacıyla kapı ve pencereleri sağlamlaştırıp, tahtalarla kapatmak istedi. Ancak amca ve yeğen, evin kapısını kapatmaya çalışırlarken zemine YPG/PKK'lı teröristlerce döşenmiş mayın infilak etti ve evin çatısı üzerlerine çöktü.
Patlamada can veren iki sivilin durumu günler sonra bazı köylülerin Mamo ailesinin yakınlarına ulaşmasıyla ortaya çıktı.
- "Kapı kapanınca mayın patladı"
Hayatını kaybedenlerden Mustafa Mamo'nun ağabeyi Ahmet Mamo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cephe hattının sıfır noktasındaki köye teröristlerin taciz ve nokta atışları nedeniyle giremediklerini söyledi.
6 yıl önce köyünün terör örgütü DEAŞ işgalindeyken ailesiyle Türkiye’ye sığındığını anlatan Mamo, ölen yakınlarının eski fotoğraflarına bakarken gözyaşlarını tutamadı.
Mamo, "Suriye Milli Ordusu, operasyon başlatmadan köyde örgüt vardı. Evi mayınlamışlar. Kardeşim ve yeğenim, köyden çıkmadan önce evi kilitlemek için gitmişti. Kapı kapanınca mayın patladı. Abim Mustafa ve yeğenim Yusuf, çöken çatının altında kalarak öldü." ifadesini kullandı.
Bazı akrabalarının köye bir şekilde ulaşıp, enkaz altındaki cesetleri çıkarmaya çalıştığını belirten Ahmet Mamo, ancak teröristlerin havan ve top atışları nedeniyle Tel Abyad'a dönmek zorunda kaldıklarını dile getirdi..
- "Türkiye, çağrımıza kulak verdi"
Mamo, "Cenazeleri defnetmek istiyoruz. Cesetlere erişmek için Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'ye çağrı yaptık. Türkiye, çağrımıza kulak verdi." dedi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk yetkililer, sivillerin köylerine güvenli şekilde girebilmesi için Rus muhataplarıyla konuyu paylaştı.
Türk yetkililer, Rusya'nın bir an evvel teröristlerin Cehabil köyüne açtığı ateşi kestirmesini istedi.
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