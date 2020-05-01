YPG/PKK Kovid-19'u fırsata çevirince, gıda fiyatları ikiye katlandı

Dünya ile mücadele ederken terör örgütü YPG/PKK, salgını fırsata çevirmeye çalışıyor.
Örgütün işgalindeki bölgelerde halihazırda geçim sıkıntısı çeken siviller, artan pahalılık nedeniyle mağdur oluyor.
Söz konusu bölgelerde gıda ürünlerinin büyük bölümü Irak sınırından ve Beşşar Esed rejimi kontrolündeki bölgelere komşu kontrol noktalarından temin ediliyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de ilk vakanın görülmesinin ardından, örgüt, işgal alanı dışından getirilen tüm ürünlerden vergi adı altında aldığı haraçları neredeyse iki katına çıkardı.
Örgütün aldığı haraç, ürün değerinin yaklaşık yüzde 10 ila 40'ına tekabül ediyor.
YPG/PKK yandaşı bir grup tüccar ise haraçlardan muaf sayıyor. Ayrıcalık tanınan bu grup, tekelinde tuttuğu bazı malları yüksek fiyatlarla piyasaya sürüyor.
Bunun neticesinde, terör örgütünün işgal sahasında, halkın en fazla tükettiği ürünlerde son iki ayda iki kata yaklaşan artışlar meydana geldi.
- Rekor fiyatlar görülüyor
AA muhabirleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK işgalindeki Kamışlı ilçesinde Kovid-19 salgını öncesi ve sonrası temel gıda ürünlerinin fiyatlarını karşılaştırdı. Buna göre aşağıdaki gıdaların kilogram fiyatı;
- Kırmızı et 5 bin Suriye Lirası'ndan (SL) 9 bin SL'ye (27,77 TL'den 50 TL'ye)
- Pirinç 600 SL'den 1100 SL'ye (3,33 TL'den 6,11 TL'ye)
- Un 150 SL'den 350 SL'ye (0,83 TL'den 1.94 TL'ye)
- Şeker 600 SL'den 850 SL'ye (3,33 TL'den 4,72 TL'ye)
- 5 litrelik sıvı yağ 3 bin 500 SL'den 5 bin 500 SL'ye (19,44 TL'den 30,55 TL'ye)
- Domates 400 SL'den 1000 SL'ye (2,22 TL'den 5,55 TL'ye)
- Salatalık 250 SL'den 700 SL'ye (1,38 TL'den 3,88 TL'ye),
- Biber 800'den 1800 SL'ye (4,44 TL'den 10 TL'ye)
- Soğan 500 SL'den 1000 SL'ye (2,77 TL'den 5,55 TL'ye) yükseldi.
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,Adham Kako
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