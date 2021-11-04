YPG/PKK Kamışlı'daki ablukasını kaldırıyor

AA

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 20-25 Nisan'da Esad rejimi ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışmaların yaşandığı Kamışlı ilçe merkezi, bu kez taraflar arasında yakınlaşmaya sahne oluyor.

YPG/PKK'lı teröristler, nisan ayında rejim güçleriyle çatışarak Tay Mahallesi'ni ele geçirerek rejime ait askeri ve güvenlik birimlerinin bulunduğu "Güvenlik Karesi" bölgesini abluka altına almak için "Kuvvetli" ve "Medine eş-Şebab" adında iki kontrol noktası kurmuştu.

YPG/PKK, kontrol noktaları sayesinde son 5 aydır abluka altında bulundurduğu Güvenlik Karesi'ne giriş çıkışları kontrolünde tutuyor.

Terör örgütü bugün itibarıyla söz konusu kontrol noktalarından rejim unsurlarının Güvenlik Karesi'ne giriş ve çıkışlarını serbest bıraktı. Ancak kontrol noktaları kaldırılmadı.

YPG/PKK'DAN REJİME "ŞARTSIZ" DİYALOG ÇAĞRISI

Türk yetkilerinin Suriye'de terör örgütlerine karşı gerektiğinde müdahale edilebileceği yönündeki açıklamalarının ardından YPG/PKK'nın Esad rejimiyle yakınlaşması hız kazandı.

YPG/PKK elebaşlarından Eldar Halil, dün Russia Today'in (RT) Arapça kanalına yaptığı açıklamada, Esad rejimiyle "şartsız" müzakereye hazır olduklarını belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları esnasında da Esad rejimiyle yakınlaşmıştı.