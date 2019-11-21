21 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enis Yıldırım'ın haberine göre Avusturya’da barmenlik yapan 24 yaşındaki Sanja I., kız kardeşi S.Y.’nin eşi Abdullah Y. tarafından ikna edilerek 2015 yılında DEAŞ terör örgütüne katılmak üzere Suriye’ye getirildi. Burada Müslüman olan Sanja I., eniştesi tarafından Trabzonlu Ahmet P. ile tanıştırıldı. İkili bir süre sonra imam nikahı kıydı. Çiftin iki çocuğu dünyaya geldi. DEAŞ üyesi olduğu ve hakkında arama kararı bulunduğu öğrenilen Ahmet P., Suriye’de hayatını kaybetti. Sanja I. ise YPG kampına götürüldü.
RÜŞVETİ VEREREK KAMPTAN KAÇTI
Bir süre kaldığı Hol kampından kaçmak için harekete geçen Sanja I., YPG’li teröriste 18 bin dolar rüşvet vererek, 6 kadınla birlikte kamptan kaçmayı başardı. İdlib şehrine ulaşan kadınlar 4 eve yerleşti. Sanja I., kayınvalidesini arayarak kendisini Hatay’da karşılamalarını istedi. Eşinin amcası H.P., Hatay otogarında genç kadını ve iki çocuğunu alarak Trabzon’a getirdi. DEAŞ'l kadının Trabzon’da kalabilmek için sahte belge temin etmeye çalıştığı bilgisini alan polis, genç kadını ve iki çocuğunu saklandığı Akçaabat’ta buldu. DEAŞ’lı kadın hakkında sınırdışı kararı verilirken, gözaltına alınan H.P. ise adli kontrole serbest bırakıldı.
DEAŞ’A KATILDIĞINA PİŞMAN OLDU
DEAŞ terör örgütüne katıldığına pişman olan Sanja I., barmen olarak çalışırken eniştesinin kendisini ikna ederek Suriye’ye getirdiğini söyledi. Örgütte kod adının "Ümmü Tarık" olduğunu belirten Sanja I., “Müslüman oldum. Fakat bir süre sonra örgütten çıkmak istedim. Bağdadi’ye mektup yazmak istedim. İzin vermediler. Eşimle imam nikahı kıydık. Eşim saldırılarda yaralandığı için üç yıl yaralı gezdi. Bulunduğumuz semt YPG tarafından çembere alındı. Anonslar yapıldı. Bölgenin bombalanacağını belirterek, boşaltılması istendi. Eşim YPG’ye teslim olmak istemedi. Bizim bölgeden çıkmamızı istedi. Bir yolunu bulup Türkiye’ye geçeceğini söyledi. Ben YPG'ye teslim oldum, Hol kampına geldim. Ahmet’ten haber alamadım. Hol kampında Türk kadınlarla tanıştım. YPG’liye 18 bin dolar rüşvet verdim. Tel örgütleri kesen YPG’li terörist benimle birlikte 7 kadının kaçmasını sağladı. Çocuklarımızla kaçarak İdlib’e ulaştık. Burada bir süre kaldıktan sonra kayınvalidemi aradım ve Hatay’da bizi karşılamalarını istedim” dedi.
HATAY’DA RÜŞVETLE KİMLİK ALMIŞ
Hatay’da otogarda kendisini eşinin amcasının karşıladığını belirten Sanja I., kimliği bulunmadığı gerekçesiyle otobüse bilet alamadığını söyledi. 100 dolar ve 100 Euro rüşvet vererek, Türkan .. adına sahte bir kimlik sahibi olduğunu ve otobüse bilet aldığını belirten Sanja I. Trabzon’a geldiğini anlattı. Akçaabat’ta saklandığı evde yakalanan DEAŞ üyesi kadın, eşini amcası H.P. ile birlikte çıkarıldığı adliyede serbest kaldı. Sanja I. ülkesine gönderilmek üzüre Erzurum’daki geri gönderme merkezine teslim edildi.
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