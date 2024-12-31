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        Haberler Dünya YPG'den bir terör saldırısı daha | Dış Haberler

        YPG Münbiç'in ardından Tel Rıfat'ta da terör saldırısı düzenledi

        YPG/PKK terör örgütü Münbiç'in ardından Tel Rıfat'ta da terör saldırı düzenledi. Aralık ayı içerisinde terörden arındırılan Tel Rıfat kentinde bombalı aracın patlaması sonucu 7 sivil yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 20:39 Güncelleme: 31.12.2024 - 20:39
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        YPG'den bir terör saldırısı daha
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        Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 7 sivil yaralandı.

        Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terörden arındırılan Tel Rıfat kentinin girişinde bombalı araç patladı.

        Patlamada aralarında 1 çocuğun bulunduğu 7 sivil yaralandı.

        Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, patlamanın olduğu bölgede hasar oluştu.

        Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmişti.

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