Selde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

İHA

Yozgat’ın Yerköy ve Boğazlıyan ilçesinde sel nedeniyle 2 ayrı bölgede mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. Yerköy ilçesine bağlı Terzili köyünde Erdal Acar ve eşi, sağanak ve sel dolayısıyla mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Erdal Acar ve eşini, AFAD ve belediye ekipleri bulundukları yerden kurtardı. Boğazlıyan ilçesinde ise Yoğunhisar köyünde aynı aileden 7 kişinin bulunduğu Uğur Aslan yönetimindeki 31 ATT 237 plakalı minibüs şiddetli yağış nedeniyle selde mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Mahsur kalan 7 kişi iş makineleri yardımıyla kurtarılırken, selde mahsur kalan 9 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan Aydıncık ilçesi Kazankaya kanyonunda sel nedeniyle taşkınlar oluşurken Yenifakılı ilçesinde ise sel ekili alanlara zarar verdi.