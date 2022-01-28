Yozgat'ta katliam gibi kaza!

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

E-88 kara yolunda Akdağmadeni ilçesinden Yozgat istikametine giden M.A.B. yönetimindeki 66 ABE 470 plakalı otomobil, Doğankent beldesi yakınlarında U.E'nin kullandığı 71 ACC 711 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobilde bulunan O.Ö, R.B. ve N.B. kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki M.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.