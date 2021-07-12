Yozgatlı kadınlar, kick boks yaparak hem kendilerini savunmayı öğreniyor hem de sağlıklı kalıyor

AA

Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Bozok Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü öğretim görevlileri Ahmet Kaşık ile öğretim görevlisi Mert Can Arıtürk tarafından hazırlanan "Şefaatlili kadınlar kick boks yapıyor, sağlıklı kalıyor" projesi rektörlük tarafından kabul edildi.Şefaatli Meslek Yüksekokulu'nun sınıflarını birleştirerek spor salonuna çeviren öğretim görevlileri, projede yer alan çoğunluğu ev hanımlarından oluşan kadınlara, kick boks için gerekli malzeme, eldiven ve eşofman temin etti.

Haftada 2 gün Ahmet Kaşık tarafından kick boks eğitimi verilen kadınlar, bir taraftan spor yaparak sağlıklı kalırken, diğer yandan da hem sosyalleşip hem de savunma sanatının inceliklerini öğreniyor.

Şefaatli Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Cevat Temizkan, AA muhabirine, projenin kadınlardan büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Projede 15 kadının yer aldığını aktaran Temizkan, "Kendi imkanlarıyla katılanlarla 20 kadın kursiyerimiz oldu. Salon şartlarımızdan dolayı öğrenci sayımızı kısıtlı tutuyoruz." dedi.

Antrenör Ahmet Kaşık da severek yaptığı sporu daha fazla kitleye ulaştırmayı ve kadınların sosyal yaşama katılmalarını amaçladığını belirtti.

Kadınların salgında hareketsizlikten dolayı artan kilolarını kick boksla verdiklerini anlatan Kaşık, "Bu sporla kadınların özgüvenleri artıyor, daha aktif oluyorlar. Kick boks yaparak kapkaççılara veya başka şiddet olaylarına karşı kendilerini koruyabilecek pozisyona geleceklerdir." diye konuştu.

- "Kocanızı mı döveceksiniz" diye soruyorlar

Kursiyerlerden Melda Deniz Avcı da "Antrenörlüğe kadar yükselmek, siyah kuşağa kadar gitmek istiyorum, bu benim hayalim. İnşallah gerçekleşir." ifadelerini kullandı.Özel güvenlik görevlisi iki çocuk annesi Tülay Akbaş ise kadına şiddet mağduru olarak bu projeye katılmak istediğini dile getirdi.

Hem stres atmak hem de tek başına yaşayan biri olarak kendini savunmak istediğini belirten Akbaş, "Çok güzel bir proje, bir ayda çok şey öğrendim. Bütün kadınları bekliyoruz. Kursa gelirken 'kocanızı mı döveceksiniz' diyorlar. Çok yanlış düşünüyorlar, kendimi savunmayı öğrenmem gerekiyor. Kapkaç olabilir, kadına şiddet olabilir, kendimi savunmalıyım." dedi.

Rana Ebrar Uyar da yaşadıkları yerde sosyal aktivitenin kısıtlı olduğunu, salı ve perşembe günlerini iple çektiklerini söyledi.Daha çok kişinin kursa katılmak istediğini ancak salondan dolayı gelemediklerini anlatan Uyar, yetkililerden salon konusunda destek beklediklerini ifade etti.