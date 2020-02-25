Yozgatlı kadınlar "cicim dokuma" tekniğiyle iplikten kumaş, kilim üretiyor

AA

Yozgat'ta dokuma kursuna katılan kadınlar, "cicim dokuma" tekniğiyle ipliği ilmek ilmek dokuyarak el işi ipek, keten kumaş ve kilim üretiyor. Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mehmet Yücesoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 -2020 eğitim öğretim yılında 455 kursta 7 bin 861 kursiyere hizmet verdiklerini, kurslardan birinin de Yozgat yöresine ait "cicim dokuma sanatı kursu" olduğunu söyledi.

Kursa katılan kadınların boş zamanlarını değerlendiğini aktaran Yücesoy, küçük de olsa ev ekonomilerine katkı sağladıklarını belirtti. Kurs usta öğreticisi Aynur Caner iplikten kilim, kumaş, keten ve ipek dokuma yaptıklarını ifade etti.Yozgat yöresine ait unutulmaya yüz tutmuş geleneksel "cicim dokuma" tekniğini gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Caner, "Kursiyerlerimiz dokuma üzerine bütün ürünleri yapabiliyor. Kursiyerlerimiz hem meslek öğreniyor hem de aldıkları siparişlerle bir gelir elde ediyor. Ayrıca evlerinde bulunan atık ipleri de burada değerlendiriyorlar." dedi.

Kursiyerlerden Hatice Uçar, sosyal bir aktivite olarak düşündüğü kursa evlerindeki fazla eşyalarını değerlendirmek için katıldığını, kursun psikolojisine de iyi geldiğini belirterek, "Kursta geleneksel el sanatların yapıyoruz. Burada dokuduğumuz ürünlerin bir kısmını satarak paraya dönüştürüyoruz. Çocuklarımıza çeyizlik yapıyoruz, salon takımları dokuyoruz." ifadelerini kullandı.