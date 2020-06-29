Yozgatlı hayvansever sokak hayvanlarının bakımı için çay ve mangal ocağı üretiyor

İç dekorasyon işi yapan Kart, AA muhabirine, televizyonda gördüğü ocağı kendisinin de yapabileceğini düşünerek işe başladığını belirtti.İnşaat malzemesi ytongu bütün olarak alıp içini oyduğunu anlatan Kart, "Kenar kaplaması ve kulplarıyla güzel bir ocak haline getiriyorum. Üzerinde çay ve mangal oluyor. Bunların geliriyle de sokak hayvanlarına yardım ediyorum." dedi.Ayrıca sokak hayvanları için şehir şebeke suyuna bağlanabilen ve yiyecek ile su bulunan beslenme odağı yaptığını dile getiren Kart, "İki bölümden oluşan beslenme odağının birine yiyecek konuyor, diğerine ise su damlıyor. Sokaklara yerleştirilen bu sistemden taşan su ise çim veya ağaçların sulanmasını sağlıyor." diye konuştu.- Çöplükteki hayvanları da besliyorKart, çevre köylerden insanların beslemedikleri köpekleri getirip ilçenin çöplüğüne bıraktığını da ifade ederek, "Sokak hayvanlarını seviyorum, onlar için mücadele ediyorum, herkesin de bu mücadeleye katılmasını bekliyorum. Günlük bu çöplüğe geliyorum, gelmezsem buradaki hayvanlar açlıktan ve susuzluktan ölür." dedi.Çöplükteki hayvan sayısının 20 ile 50 arasında değiştiğini aktaran Kart, vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Akbaş ise Kart'ın kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarını beslediğini anlattı.Kart'ın, tasarladığı ocakların geliriyle sokak hayvanlarına ekmek, süt, mama aldığını belirten Akbaş, hayvansever Kart'a teşekkür etti.Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve tedavisi için yetkililerden yardım isteyen Akbaş, "Çöplükler hayvanların yaşam alanı değil. Hayvanların olumsuz şartlarda yaşadığını üzülerek görüyoruz. Belediyemizden isteğimiz küçük bir kısırlaştırma tedavi istasyonu kurmaları, hayvanları kısırlaştırıp tedavi ettikten sonra bulunduğu ortama bırakmaları." dedi.
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