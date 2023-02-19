Yozgatlı derneklerden deprem bölgesine konteyner kent

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için destekler sürüyor. Yozgatlı federasyonlar ve dernekler de deprem bölgesine "Yozgat Konteyner Kent" kurmak üzere harekete geçti.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, Yozgatlı STK'ler adına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilimizi etkileyen iki deprem büyük yıkıma neden olmuştur. Öncelikle depremde ahirete intikal eden bütün yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan kederli ve gözü yaşlı ailelerimize sabır diliyoruz. 'Mümin mümin için, parçaları birbirini destekleyen bir bina gibidir' hadisi şerifinden yola çıkarak yardımlaşma ve dayanışmayı kendimize şiar edindik. STK'ler olarak başlattığımız bu kampanyaya başta Yozgat Belediyesi olmak üzere 14 belediyemizin de destekleri olacaktır. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu zorlu süreçten hep birlikte çıkacağımızı şüphesiz biliyoruz.

Bu süreçte depremzede kardeşlerimizin konaklayacağı bir yaşam merkezi oluşturmak için birlik ve beraberlik içinde 'Yozgat Konteyner Kent' kurarak yaraları bir nebze sarmak istiyoruz. Yozgat Konteyner Kent ile kampanya çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Yurtiçi bağışlarınız için Yozgat Vakfı hesabına yurtdışında yaşayanlar için de Almanya Yozgatlılar Federasyonu hesabına 'Konteyner' yazarak yardımda bulunabilir, kampanyamıza destek verebilirsiniz. Birlikten kuvvet doğar anlayışı ile hareket edip birazda olsa yüzlerde gülümsemeyi görmek istiyoruz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle acı yaşatmamasını dua ile temenni ediyoruz."

Deniz Çağan, kampanyaya katılan federasyon ve dernekler ile destek veren belediyeleri de şöyle sıraladı:

Almanya Yozgatlılar Federasyonu, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, Trakya Yozgatlılar Federasyonu, İstanbul'daki Anadolu Köy Dernekleri Federasyonu, Başkent'teki Yozgatlı Dernekler Federasyonu, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu, Almanya Bremen Yozgatlılar Derneği, Hollanda 66 Yozgatlılar Den Hagg Derneği, Avusturya Akdağmadeni Yardımlaşma Derneği ve Yozgat Vakfı.

Yozgat Belediyesi, Akdağmadeni Belediyesi, Aydıncık Belediyesi, Boğazlıyan Belediyesi, Çandır Belediyesi, Çayıralan Belediyesi, Çekerek Belediyesi, Kadışehri Belediyesi, Saraykent Belediyesi, Sarıkaya Belediyesi, Sorgun Belediyesi, Şefaatli Belediyesi, Yeni Fakılı Belediyesi, Yerköy Belediyesi ve Çiğdemli Belediyesi.