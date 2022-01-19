Yozgat ve Sivas okullar 19 Ocak Çarşamba bugün il genelinde Tokat'ta ise ilçelerde tatil edildi. Peki, 20 Ocak Perşembe yarın Yozgat, Tokat ve Sivas'ta okullar tatil mi? Yaşanan kar yağışı endeniyle İç Anadolu Bölgesi'nde birçok ilde bugün eğitime bir gün ara verildi. Öğrenci ve veliler ise yarın da eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Yozgat, Tokat ve Sivas'ta yarın yani 20 Ocak Perşembe günü tatil olacak mı? İşte merak edilen detaylar...