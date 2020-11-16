Yozgat'taki kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Dağhan'ın cenazesi, Yozgat'taki resmi törenin ardından Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Aksüt Güneşli Kültür Evi'ne getirildi.

Cenaze törenine katılan Dağhan'ın yakınları, Türk bayrağı örtülü tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından Dağhan'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mahmut Atıcı'nın kullandığı otomobil, dün Boğazlıyan ilçesi yakınlarında devrilmiş, kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Murat Dağhan hayatını kaybetmişti.