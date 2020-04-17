Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 27 Mart'ta karantinaya alınan köyde gerçekleştirilen saha çalışmasında Kovid-19 hastalığına bağlı herhangi bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, köyde karantina süresinin sona erdirildiği kaydedildi.