Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı

Hasat etkinliğine katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Tarım Orman ve Orman Müdürü Tanju Özkaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yerli ve milli 8 çeşit patates tohumunun hasadının yapıldığını söyledi.
Patates üretiminde dekar başına 3,5-4 ton ürün alındığını, yerli tohumların birkaçında rekoltenin dekar başına 6-7 tona ulaştığını aktaran Polat, "Yerli ürünü kendi topraklarımıza kavuşturup rekolteyi yükseltmek bizim için çok önemli. Yozgat'ta 9 bin dekar patates alanımız var, yaklaşık 30 bin ton ürün elde ediliyor. Umarım sertifikasyon işlemlerini halledip topraklarımızı yerli tohumla buluştururuz, hem rekolte bakımından daha fazla ürün alırız hem de yaklaşık 12 milyon dolar yurt dışına tohum için yapılan ödeme ülkemizde kalmış olur. Kendi çiftçimiz kendi ürünümüzü, kendi toprağında üretmiş olur." dedi.
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Abdurrahman Cağlı da yerli ürün konusunda çalışmaların 2005 yılında başladığını ve ilk yerli patates tohumunun 2015'te tescillendiğini belirtti.
Yapılan çalışmalarda 2015'ten 2020 yılına kadar tescilli çeşit sayısını 10'a çıkardıklarını aktaran Cağlı, "Bunların deneme ekimlerini yapıyoruz. Yozgat'ta da yaptık. Çeşitlerimizin hem verimi, hem de kalitesi yurt dışından gelen tohumları aratmayacak şekilde. Dışa bağımlılığı bitirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.
Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz da Niğde Patates Araştırma Enstitüsüne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Yılmaz, 2005'tçe başlayan çalışmadan 10 yılda sonuç alındığını kaydederek, şunları söyledi:
"Bu süre çok ciddi bir zaman dilimi. Ürünler tescil edildi. Burada kalmaması lazım. Yozgat'ta 30 bin ton patates üretiliyor. Yozgat güzel ekolojik koşullara ve toprak yapısına sahip. Bu nedenle 30 bin ton çok düşük, bunu 300 bin tona çıkarmamız lazım. Biz yurt dışına tohumluk için ciddi ödeme yapıyoruz. Her yıl 250 bin ton tohumluk yumru kullanıyoruz. Bu yumrunun Yozgat olarak yüzde 20'sine talip olmamız lazım. Yozgat 50 bin ton tohumluk yumru üretmesi lazım. Üniversite olarak her türlü yardımı yapmaya hazırız."
Özkaya da Yozgat'ın patatesin esas üretim merkezi olan Nevşehir ve Niğde'ye yakın olmasından dolayı bu kenti de patates üretim merkezi yapmaya çalıştıklarını aktardı.
Tarlasına yerli tohum eken çiftçi Yaşar Darı da yerli çeşitlerin veriminin iyi olduğunu dile getirdi.
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