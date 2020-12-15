Yozgat'ta yakalanan FETÖ firarisi hükümlü cezaevine teslim edildi

AA

Eski polis H.D. (37),emniyetteki ve sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masası tarafından "sarkıntılık yapmak sureti ile çocuğun cinsel istismarı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Tokat 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye üye olma suçundan aranması olan firari H.D (37),İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin dün düzenlendiği operasyonda Bahçeşehir Mahallesi'ndeki evinde yakalanmıştı.