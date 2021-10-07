Erzincan'dan İstanbul'a giden H.I. (66) idaresindeki 34 JHS 49 plakalı otomobil, Sarıhacılı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücünün yaralanan eşi S.I, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.