Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Yerköy ilçesinde bir otomobilde tarihi eser satışı yapılacağı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Belirlenen aracı Derebağı köyü yol ayrımında durduran ekipler, şüpheliler M.Ö. ve H.Ö'nün üst aramasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen at figürü ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.