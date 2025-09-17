Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yozgat'ta sahte alkol operasyonu | Son dakika haberleri

        Yozgat'ta sahte alkol üreten zanlı operasyonla yakalandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sahte alkol üreten zanlı, jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 18:12 Güncelleme: 17.09.2025 - 18:12
        Yozgat'ta sahte alkol operasyonu
        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bahadın beldesinde G.Y.'nin sahte alkol ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 471 litre sahte alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        #yozgat haberleri
        #sahte alkol
        #Son dakika haberler
