Yozgat'ta sahte alkol operasyonu

Yozgat'ta sahte alkol üreten zanlı operasyonla yakalandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sahte alkol üreten zanlı, jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı
Giriş: 17.09.2025 - 18:12 Güncelleme: 17.09.2025 - 18:12
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bahadın beldesinde G.Y.'nin sahte alkol ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 471 litre sahte alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
