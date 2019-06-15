15 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yozgat genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezindeki yollar göle döndü, trafik durma noktasına geldi. Merkeze bağlı Çalılı, Gökçekışla, Başınayayla, Başıbüyüklü köylerinde ise tarım arazilerini su bastı. Gökçekışla köyünde sel nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı, Çalılı köyündeki 2 ev kullanılamaz hale geldi. Çalılı köyünde sel suları arasında mahsur kalan çoban köpeği ise jandarma ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Evlerin sel sularının altında kaldığı Çalılı köyünün sakinleri, köyün yakınından geçen derenin taşması sonucu sele maruz kaldıklarını ileri sürdü. Sel suları altında kalan evinden son anda çıkan bir köy sakini, "Buraya az yağmur yağdı. Ancak üst tarafta bulunan köylerdeki akrabalarımız bizi arayarak, `sel geliyor´ diye uyardılar. Bizde evlerimizden çıktık. Ardından sular yükselmeye başladı. Şu anda burada bulunan dere yaklaşık 100 metre genişlikte akıyor. İki ev su altında kaldı. Evlerimize ulaşma imkanı yok" diye konuştu.
600 TAVUK ÖLDÜ
Yozgat´ın merkeze bağlı Gökçekışla köyünde ise Gülhan Karaca´ya ait sera ve tavuk kümesi su altında kaldı. Yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşan sel suyu nedeniyle kümes içerisinde bulunan yaklaşık 600 boğuldu.
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaettin Özdemir, sel olaylarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Sel felaketine ilişkin açıklama yapan Özdemir, "Bugün akşam saatlerinde il genelinde etkili olan şiddetli yağmur ve su baskınları ekili alanlara zarar verdi. Şu anda yağmur yağışı devam ediyor ve hasar tespiti yapma imkanı yok. Yarın hasar tespit çalışmaları başlayacak. Birçok köyümüzden ihbarlar geliyor. Şuan, Gülhan Karaca isimli çiftçimizin seralarının bulunduğu bölgedeyiz. Domates, biber ve çilek ekili seraları su basmış durumda. Seralarda çok büyük hasar yok ancak aynı yerde bulunan tavuk kümesinde 600 tavuk telef olmuş" dedi.
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