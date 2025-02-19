Yozgat'ta "Merhaba Bebek" projesi hayata geçti
Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Merhaba Bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebekler ziyaret ediliyor
Giriş: 19.02.2025 - 10:47 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:47
Yozgat'ta hayata geçirilen 'Merhaba Bebek' projesi ile 2025 yılında doğan bebekler Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ziyaret ediliyor.
Proje çerçevesinde 3 Ocak 2025'te doğan Oğuzhan Bebek ziyaret edildi. Aile ile sohbet eden, taleplerini dinleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, bebek için hazırlanan hediyeleri takdim etti.
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