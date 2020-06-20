Yozgat'ta LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı

Ateşleri ölçülen öğrenciler, dezenfektan ile ellerini dezenfekte edip maskeleri değiştirdikten sonra sınav salonlarına geçti.Öğrenci velileri okul bahçesine alınmazken, görevliler sık sık sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.Öğrencilerden Yasin Ekinci, biraz heyecanlı olduğunu söyledi.Ekinci, sınava iyi hazırlandığını ifade ederek, "İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Pandemi sürecinde ders videosu izleyerek, internetteki bazı öğretmenlerin desteğini alarak çalıştım." dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."