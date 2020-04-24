AA

Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, 28 Mart-23 Nisan tarihlerinde 14 kişiye TCK'nin 195. maddesinden, 526 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinden, 195 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesinden toplam 820 bin 442 lira ceza uygulandı.

Ayrıca emniyet ve jandarma ekipleri 87 bin 77 araçta 145 bin 391 vatandaşa Kovid-19 kontrolü yaptı, şüpheli 2 bin 639 kişi hastanelere yönlendirildi.

Ceza kesilenlerden 266'sinin 65 yaş üstü, 217'sinin 20 yaş altı kişilerden; 252'sinin ise sosyal mesafeye uymayanlardan oluştuğu bildirildi.